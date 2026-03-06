Descontinuado
FM64FD175D/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
64GB
Motion Edition 3.2
Embalagem com 2 unidades
Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas
Taxas de transferência de dados em alta velocidade reduzem significativamente longos períodos de espera.
Com 64 GB, você tem a praticidade de trocar, compartilhar e salvar arquivos muito pesados ou mais arquivos pela porta USB do seu PC ou laptop.