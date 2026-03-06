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        Descontinuado

        Unidade flash USB

        FM64FD175D/00

        Fácil de usar — Plug and play!

        Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Fácil de usar — Plug and play!

        • 64GB

        • Motion Edition 3.2

        • Embalagem com 2 unidades

        Dispositivo USB moderno com design colorido

        Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas

        Rápida transferência de dados com USB 3.0 de alta velocidade

        Taxas de transferência de dados em alta velocidade reduzem significativamente longos períodos de espera.

        Capacidade de armazenamento de 64GB para arquivos de dados pesados

        Com 64 GB, você tem a praticidade de trocar, compartilhar e salvar arquivos muito pesados ou mais arquivos pela porta USB do seu PC ou laptop.

        Especificações técnicas

        Entrar em contato com a Philips

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