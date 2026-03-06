Descontinuado
FM64FD170E/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
64GB
Motion Edition 2.0
Embalagem com 3 unidades
Escolha sua cor favorita — rosa, roxa, verde ou azul — para que suas atividades diárias de armazenar e compartilhar fiquem ainda mais divertidas
Um indicador de LED brilhante mostra que a unidade está conectada e funcionando corretamente e pisca mais rapidamente ao copiar arquivos para ou da memória.
Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas