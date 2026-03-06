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        Unidade flash USB

        FM64FD05E/00

        Fácil de usar — Plug and play!

        Dispositivo Plug and Play fácil de usar. A unidade flash USB Philips edição colorida VIVID facilita e torna ainda mais divertido o armazenamento e compartilhamento de arquivos, fotos e músicas.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Fácil de usar — Plug and play!

        • 64GB

        • Vivid Edition 2.0

        • Embalagem com 3 unidades

        Capacidade de armazenamento de 64 GB para grandes ficheiros de dados

        Os práticos 64 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.

        Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

        O indicador de actividade acende-se ao copiar ficheiros

        Um atraente indicador LED indica-lhe que a unidade está devidamente ligada e a funcionar e pulsa mais rapidamente ao copiar ficheiros de ou para a sua memória.

        Especificações técnicas

        Manuais e documentação

        Folheto comercial localizado

        • PDF ficheiro, 151.5 kB
        • 24 August 2026

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