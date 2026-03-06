FM64FD05E/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo Plug and Play fácil de usar. A unidade flash USB Philips edição colorida VIVID facilita e torna ainda mais divertido o armazenamento e compartilhamento de arquivos, fotos e músicas.
64GB
Vivid Edition 2.0
Embalagem com 3 unidades
Os práticos 64 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
Um atraente indicador LED indica-lhe que a unidade está devidamente ligada e a funcionar e pulsa mais rapidamente ao copiar ficheiros de ou para a sua memória.