Descontinuado
FM51SS050P/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug-and-play fácil de usar. O Philips SSD torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
512 GB
Solid State Drive
As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.
Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas
Economize espaço com a compactação automática de todos os arquivos transferidos para a unidade flash USB
Críticas