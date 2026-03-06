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SSD

FM51FD75B/00

Fácil de usar — Plug and play!

Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips Snow edition colorida, torna o armazenamento e compartilhamento de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

Ver todos os benefícios

Troque arquivos num instante!

Fácil de usar — Plug and play!

  • 512 GB

  • Edição Snow 3.0

Rápida transferência de dados com USB 3.0 de alta velocidade

Taxas de transferência de dados em alta velocidade reduzem significativamente longos períodos de espera.

Capacidade de armazenamento de 512 GB para arquivos de dados pesados

Com 512 GB, você tem a praticidade de trocar, compartilhar e salvar arquivos muito pesados ou mais arquivos pela porta USB do seu PC ou laptop.

Dispositivo USB moderno com design colorido

Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas

Especificações técnicas

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