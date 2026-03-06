FM51FD175B/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips Snow edition colorida, torna o armazenamento e compartilhamento de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
512 GB
Motion Edition 3.2
USB Type-C
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
Os práticos 512 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.
Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento
Críticas