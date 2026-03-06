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Unidade flash USB

FM51FD175B/00

Fácil de usar — Plug and play!

Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips Snow edition colorida, torna o armazenamento e compartilhamento de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

Ver todos os benefícios

Troque arquivos num instante!

Fácil de usar — Plug and play!

  • 512 GB

  • Motion Edition 3.2

  • USB Type-C

Transferência rápida de dados com USB Type-C de alta velocidade

A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

Capacidade de armazenamento de 512 GB para grandes ficheiros de dados

Os práticos 512 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.

Unidade USB moderna com design colorido

Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

Especificações técnicas

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