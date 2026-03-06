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Descontinuado

Unidade flash USB

FM51FD001B/00

Fácil de usar — Plug and play!

Dispositivo plug-and-play fácil de usar. O Philips SSD torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

Ver todos os benefícios

Troque arquivos num instante!

Fácil de usar — Plug and play!

  • 512 GB

  • Vivid Edition 3.0

Unidade USB moderna com design colorido

Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

Tampa protectora integrada para a sua conveniência

Não volte a perder a sua tampa! A tampa protectora está integrada no design do produto, ficando sempre presa à unidade USB. Para utilizar a unidade, basta fazer deslizar a tampa para trás.

Embalagem com abertura fácil

As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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