Descontinuado
FM32MP45D/00
Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar
Este cartão compacto de formato Micro SDHC é compatível com uma capacidade de memória Classe 10 de 32 GB com UHS-I U1 incluído. O produto inclui 2 embalagens com adaptador.
32 GB
Classe 10
UHS-I
Embalagem com 2 unidades
Os práticos 32 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.
Graças ao desempenho de classe 10 e às velocidades de transferência rápidas deste cartão SDHC, agora não precisa de esperar muito pela conclusão das transferências de dados!
Críticas