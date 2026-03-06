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        Descontinuado

        Cartões SDHC

        FM32MP45D/00

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        Este cartão compacto de formato Micro SDHC é compatível com uma capacidade de memória Classe 10 de 32 GB com UHS-I U1 incluído. O produto inclui 2 embalagens com adaptador.

        Ver todos os benefícios

        Micro SDHC de 32 GB com adaptador

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        • 32 GB

        • Classe 10

        • UHS-I

        • Embalagem com 2 unidades

        Capacidade de armazenamento de 32 GB para grandes ficheiros de dados

        Os práticos 32 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.

        Velocidades de transferência super rápidas com cartões SDHC de classe 10

        Graças ao desempenho de classe 10 e às velocidades de transferência rápidas deste cartão SDHC, agora não precisa de esperar muito pela conclusão das transferências de dados!

        Especificações técnicas

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        Críticas

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