Descontinuado
FM32FD180D/00
Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar
Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida edição STAR torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
32 GB
Edição Star 2.0
Embalagem com 2 unidades
Um indicador de LED brilhante mostra que a unidade está conectada e funcionando corretamente e pisca mais rapidamente ao copiar arquivos para ou da memória.
Nunca mais perca a capa do seu dispositivo USB! A capa de proteção é integrada ao produto, ficando sempre presa a ele. Para usá-lo, basta colocar a capa para trás e conectar o dispositivo.
As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.