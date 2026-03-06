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        Descontinuado

        Unidade flash USB

        FM32FD180D/00

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida edição STAR torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        • 32 GB

        • Edição Star 2.0

        • Embalagem com 2 unidades

        O indicador de atividade acende durante a cópia de arquivos

        Um indicador de LED brilhante mostra que a unidade está conectada e funcionando corretamente e pisca mais rapidamente ao copiar arquivos para ou da memória.

        Capa de proteção integrada para sua comodidade

        Nunca mais perca a capa do seu dispositivo USB! A capa de proteção é integrada ao produto, ficando sempre presa a ele. Para usá-lo, basta colocar a capa para trás e conectar o dispositivo.

        Embalagem fácil de abrir

        As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.

        Especificações técnicas

        Entrar em contato com a Philips

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