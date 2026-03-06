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        Descontinuado

        Unidade flash USB

        FM32FD175E/00

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        • 32 GB

        • Motion Edition 3.2

        • Embalagem com 3 unidades

        Design moderno e colorido

        Escolha sua cor favorita — rosa, roxa, verde ou azul — para que suas atividades diárias de armazenar e compartilhar fiquem ainda mais divertidas

        Dispositivo USB moderno com design colorido

        Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas

        Rápida transferência de dados com USB 3.0 de alta velocidade

        Taxas de transferência de dados em alta velocidade reduzem significativamente longos períodos de espera.

        Especificações técnicas

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