Descontinuado
FM32FD170E/00
Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar
Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
32 GB
Motion Edition 2.0
Embalagem com 3 unidades
As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.
As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.
Um indicador de LED brilhante mostra que a unidade está conectada e funcionando corretamente e pisca mais rapidamente ao copiar arquivos para ou da memória.
Críticas