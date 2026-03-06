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        Descontinuado

        Unidade flash USB

        FM32FD170B/00

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida MOTION edition torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        • 32 GB

        • Motion Edition 2.0

        Embalagem fácil de abrir

        As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.

        Design moderno e colorido

        Escolha sua cor favorita — rosa, roxa, verde ou azul — para que suas atividades diárias de armazenar e compartilhar fiquem ainda mais divertidas

        O indicador de atividade acende durante a cópia de arquivos

        Um indicador de LED brilhante mostra que a unidade está conectada e funcionando corretamente e pisca mais rapidamente ao copiar arquivos para ou da memória.

        Especificações técnicas

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