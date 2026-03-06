FM32FD06G/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo Plug and Play fácil de usar. A unidade flash USB Philips edição colorida VIVID facilita e torna ainda mais divertido o armazenamento e compartilhamento de arquivos, fotos e músicas.
32 GB
Vivid Edition 2.0
5 unidades
Os práticos 32 GB permitem-lhe trocar e partilhar mais ficheiros, ou de maiores dimensões, através da porta USB do seu computador ou portátil.
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento
Críticas