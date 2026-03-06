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SSD

FM25SS050P/00

Fácil de usar — Plug and play!

Dispositivo plug-and-play fácil de usar. O Philips SSD torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

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Troque arquivos num instante!

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  • 256 GB

  • Solid State Drive

Sincronização de arquivos completa entre o PC e UFD

Com a facilidade de sincronizar todos os arquivos de um PC, você pode acessar e trabalhar com seus documentos em qualquer lugar com alguns cliques no mouse.

A compactação automática de todos os arquivos economiza espaço

Economize espaço com a compactação automática de todos os arquivos transferidos para a unidade flash USB

Embalagem fácil de abrir

As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.

Especificações técnicas

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