Descontinuado
FM25SS050P/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug-and-play fácil de usar. O Philips SSD torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
256 GB
Solid State Drive
Com a facilidade de sincronizar todos os arquivos de um PC, você pode acessar e trabalhar com seus documentos em qualquer lugar com alguns cliques no mouse.
Economize espaço com a compactação automática de todos os arquivos transferidos para a unidade flash USB
As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.
Críticas