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        Descontinuado

        SSD

        FM25SM130B/00

        Fácil de usar — Plug and play!

        Dispositivo plug-and-play fácil de usar. O Philips SSD torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Fácil de usar — Plug and play!

        • 256 GB

        • Solid State Drive

        Dispositivo USB moderno com design colorido

        Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas

        Transferência rápida de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.

        Capacidade de armazenamento de 256 GB para arquivos de dados pesados

        Com 256 GB, você tem a praticidade de trocar, compartilhar e salvar arquivos muito pesados ou mais arquivos pela porta USB do seu PC ou laptop.

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