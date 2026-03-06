Descontinuado
FM25SM130B/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug-and-play fácil de usar. O Philips SSD torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
256 GB
Solid State Drive
Escolha sua cor favorita — amarela, rosa, roxa, verde, azul ou laranja — para suas atividades diárias de armazenar e compartilhar ficarem ainda mais divertidas
As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.
Com 256 GB, você tem a praticidade de trocar, compartilhar e salvar arquivos muito pesados ou mais arquivos pela porta USB do seu PC ou laptop.
Críticas