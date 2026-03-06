FM16FD70G/00
Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar
Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips edição Snow colorida, torna o armazenamento e compartilhamento de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
16 GB
Edição Snow 2.0
5 unidades
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
Um atraente indicador LED indica-lhe que a unidade está devidamente ligada e a funcionar e pulsa mais rapidamente ao copiar ficheiros de ou para a sua memória.
Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento