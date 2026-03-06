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        Unidade flash USB

        FM16FD05E/00

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        Dispositivo Plug and Play fácil de usar. A unidade flash USB Philips edição Vivid colorida torna o armazenamento e o compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        • 16 GB

        • Vivid Edition 2.0

        • Embalagem com 3 unidades

        Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

        O indicador de actividade acende-se ao copiar ficheiros

        Um atraente indicador LED indica-lhe que a unidade está devidamente ligada e a funcionar e pulsa mais rapidamente ao copiar ficheiros de ou para a sua memória.

        Unidade USB moderna com design colorido

        Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

        Especificações técnicas

        Manuais e documentação

        Folheto comercial localizado

        • PDF ficheiro, 149.4 kB
        • 24 August 2026

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