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Unidade flash USB

FM16FD05D/00

Fácil de usar — Plug and play!

Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips edição Snow colorida, torna o armazenamento e compartilhamento de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

Ver todos os benefícios

Troque arquivos num instante!

Fácil de usar — Plug and play!

  • 16 GB

  • Vivid Edition 2.0

  • Embalagem com 2 unidades

Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

Unidade USB moderna com design colorido

Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

O indicador de actividade acende-se ao copiar ficheiros

Um atraente indicador LED indica-lhe que a unidade está devidamente ligada e a funcionar e pulsa mais rapidamente ao copiar ficheiros de ou para a sua memória.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 144.3 kB
  • 24 August 2026

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