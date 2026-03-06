ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

        Unidade flash USB

        FM12FD85B/00

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        Dispositivo Plug and Play fácil de usar. A unidade flash USB Philips edição Pico colorida torna o armazenamento e o compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar

        • 128 GB

        • Edição Pico 2.0

        Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

        Design elegante e leve

        Concebido para ser fino e leve. Este design compacto e elegante permite-lhe levar os seus dados para qualquer lado. Tenha à mão os seus documentos e ficheiros multimédia sempre que precisar.

        Unidade USB moderna com design colorido

        Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

        Especificações técnicas

        Obter suporte para este produto

        Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

        Críticas

        Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

        • Ofertas exclusivas para membros.
        • Acesso antecipado às vendas.
        • Dicas para um estilo de vida saudável.

        Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

        • Ofertas exclusivas para membros.
        • Acesso antecipado às vendas.
        • Dicas para um estilo de vida saudável.