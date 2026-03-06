FM12FD85B/00
Pequeno e leve para ser usado em qualquer lugar
Dispositivo Plug and Play fácil de usar. A unidade flash USB Philips edição Pico colorida torna o armazenamento e o compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
128 GB
Edição Pico 2.0
A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.
Concebido para ser fino e leve. Este design compacto e elegante permite-lhe levar os seus dados para qualquer lado. Tenha à mão os seus documentos e ficheiros multimédia sempre que precisar.
Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento
Críticas