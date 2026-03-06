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        Descontinuado

        Unidade flash USB

        FM04FD180B/00

        Fácil de usar — Plug and play!

        Dispositivo plug and play fácil de usar. A unidade flash USB Philips colorida edição STAR torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Fácil de usar — Plug and play!

        • 4 GB

        • Edição Star 2.0

        Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

        Tampa protectora integrada para a sua conveniência

        Não volte a perder a sua tampa! A tampa protectora está integrada no design do produto, ficando sempre presa à unidade USB. Para utilizar a unidade, basta fazer deslizar a tampa para trás.

        Embalagem com abertura fácil

        As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.

        Especificações técnicas

        Manuais e documentação

        Folheto comercial localizado

        • PDF ficheiro, 147.8 kB
        • 24 August 2026

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