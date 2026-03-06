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SSD

FM02SS030P/00

Fácil de usar — Plug and play!

Dispositivo plug-and-play fácil de usar. O Philips SSD torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

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Troque arquivos num instante!

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  • 2 TB

  • Solid State Drive

SSD com velocidades de transferência de dados ultra rápidas

A transferência de dados de alta velocidade da unidade de estado sólido da Philips reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

Embalagem com abertura fácil

As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.

Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade

A transferência de dados a alta velocidade reduz significativamente o tempo de espera ao copiar grandes ficheiros multimédia de ou para o disco rígido do computador.

Especificações técnicas

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