Descontinuado
FM01SS050P/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug-and-play fácil de usar. O Philips SSD torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
1 TB
Solid State Drive
Nunca mais perca a capa do seu dispositivo USB! A capa de proteção é integrada ao produto, ficando sempre presa a ele. Para usá-lo, basta colocar a capa para trás e conectar o dispositivo.
Com a facilidade de sincronizar todos os arquivos de um PC, você pode acessar e trabalhar com seus documentos em qualquer lugar com alguns cliques no mouse.
As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.
Críticas