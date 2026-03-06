Descontinuado
FM01SM130B/00
Fácil de usar — Plug and play!
Dispositivo plug-and-play fácil de usar. O Philips SSD torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.
1 TB
Solid State Drive
As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.
As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.
Nunca mais perca a capa do seu dispositivo USB! A capa de proteção é integrada ao produto, ficando sempre presa a ele. Para usá-lo, basta colocar a capa para trás e conectar o dispositivo.
Críticas