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        Descontinuado

        SSD

        FM01SM130B/00

        Fácil de usar — Plug and play!

        Dispositivo plug-and-play fácil de usar. O Philips SSD torna o armazenamento e compartilhamento diário de arquivos, fotos e músicas fácil e acessível.

        Ver todos os benefícios

        Troque arquivos num instante!

        Fácil de usar — Plug and play!

        • 1 TB

        • Solid State Drive

        Embalagem fácil de abrir

        As marcações e perfurações na embalagem mostram a melhor maneira de abri-la para acessar rapidamente o dispositivo USB, sem complicação.

        Transferência rápida de dados com USB 2.0 de alta velocidade

        As taxas de transferência de dados de alta velocidade reduzem significativamente o incômodo tempo de espera ao copiar grandes arquivos multimídia de ou para o disco rígido do computador.

        Capa de proteção integrada para sua comodidade

        Nunca mais perca a capa do seu dispositivo USB! A capa de proteção é integrada ao produto, ficando sempre presa a ele. Para usá-lo, basta colocar a capa para trás e conectar o dispositivo.

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