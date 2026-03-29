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Performer Aspirador de pó com saco coletor

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FC9166/01

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O mais alto poder de sucção, resultando em uma limpeza sem esforço: assim é a linha FC916x. Graças ao filtro higiênico e ao fácil sistema de remoção do coletor de pó, a linha FC916x acaba com o pó e a sujeira rapidinho.

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  • 29 March 2026

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