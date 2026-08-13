Descontinuado
FC9165/01
PerfectCare
O motor de 2200W, altamente eficiente, gera 500W de poder de sucção máximo para uma limpeza perfeita.
Este aspirador de pó Philips Walita foi desenvolvido para que todo ar aspirado passe pelo filtro HEPA 13 lavável (99,95% de filtragem) antes de ser liberado. Nenhuma poeira escapa.
Este bocal exclusivo foi projetado aerodinamicamente para oferecer o máximo de eficiência em limpeza. Ele tem escovas laterais para remoção de sujeira em cantos e frestas e uma abertura frontal para sugar partículas maiores. Assim, cada movimento proporcionará um resultado de limpeza imediato.
Críticas