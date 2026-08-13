Descontinuado
FC9160/01
2.200 W
Potência de sucção de 500 W
Filtro HEPA 13
O motor de 2200W, altamente eficiente, gera 500W de poder de sucção máximo para uma limpeza perfeita.
O bocal TriActive limpa o piso de três maneiras diferentes: 1) a abertura larga na extremidade do bocal suga grandes partículas com facilidade; 2) o aparelho proporciona uma limpeza altamente eficaz graças ao potente fluxo de ar emitido pelo bocal; 3) as duas escovas laterais removem a sujeira e o pó acumulados nos móveis e nas paredes.
Este aspirador de pó certificado pelo ECARF garante com 99,95% de certeza que quase todo o ar no local será filtrado durante o funcionamento normal do aspirador. Isto remove quase todos os alérgenos de carpetes, móveis, e outros espaços em sua casa.
Críticas