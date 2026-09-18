Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Acessórios aspirador de pó e esfregão
Todas as séries
Cilindro do filtro para aspirador de pó
Descontinuado
Suporte
FC8028/01
Ir para a loja
Fazer login ou criar uma conta
Você terá acesso instantâneo a manuais, suporte personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e fácil.
O cilindro do filtro lavável do aspirador de pó captura microorganismos prejudiciais à saúde e que causam alergias respiratórias. Para obter um desempenho ideal, limpe regularmente o cilindro do filtro. Para isso, bata-o suavemente na parte interna de uma lata de lixo.
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar