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Cilindro do filtro para aspirador de pó

Descontinuado

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Cilindro do filtro para aspirador de pó

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O cilindro do filtro lavável do aspirador de pó captura microorganismos prejudiciais à saúde e que causam alergias respiratórias. Para obter um desempenho ideal, limpe regularmente o cilindro do filtro. Para isso, bata-o suavemente na parte interna de uma lata de lixo.

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  • 18 September 2026

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