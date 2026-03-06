Descontinuado
FC8023/03
3 coletores de sujeira
Um padrão se encaixa em todos
Absorvente de odor
A Philips s-bag® original pode ser usada para todos os aspiradores de pó com coletor da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Não perca tempo procurando um coletor de poeira, basta procurar o logotipo da s-bag®.
Ao contrário de coletores para aspirador de pó comuns, o s-bag® Anti-Odour utiliza materiais sintéticos resistentes revestidos com cera absorvente de odor para capturar odores desagradáveis e evitar que escapem do aspirador de pó. Esse coletor para aspirador de pó é ideal para quem tem animais de estimação.
O material sintético desses filtros do coletor filtra até 99% da poeira e partículas. Ele filtra o ar de forma mais eficiente que um coletor de papel regular e ajuda você a se livrar das partículas em suspensão, como alérgenos.
Críticas