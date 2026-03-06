Descontinuado
FC8022/03
4 coletores de sujeira
A Philips s-bag® original pode ser usada para todos os aspiradores de pó com coletor da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Não perca tempo procurando um coletor de poeira, basta procurar o logotipo da s-bag®.
O s-bag® Anti-Allergy tem alta filtragem para capturar pólen, partículas de sujeira, ácaros, alérgenos e alérgenos de gato do tamanho de 1 mícron. Esse nível de filtragem reduz significativamente a exposição a alérgenos em sua família e beneficia quem sofre de asma e alergia.
O Philips s-bag® Anti-Allergy foi premiado com o selo ECARF de qualidade. Esse selo certifica os altos níveis de filtração oferecidos pelo coletor do aspirador de pó. O selo ECARF de qualidade foi criado para ajudar quem sofre de alergia a escolher serviços e produtos apropriados.
Críticas