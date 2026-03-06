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  • Um dos coletores de sujeira mais vendidos no mundo
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  • Um dos coletores de sujeira mais vendidos no mundo
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Descontinuado

s-bagColetores para aspirador de pó

FC8022/03

Um dos coletores de sujeira mais vendidos no mundo
s-bag® é o coletor de sujeira universal de todos os aspiradores de pó Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) com coletor. Quando precisar substituir seu coletor, procure pelo logotipo s-bag®. O uso de coletores que não são originais pode danificar seu aspirador.
Ver todos os benefícios

Desempenho mais duradouro, melhor filtragem

Um dos coletores de sujeira mais vendidos no mundo

  • 4 coletores de sujeira

Um padrão universal para uma escolha fácil

Um padrão universal para uma escolha fácil

A Philips s-bag® original pode ser usada para todos os aspiradores de pó com coletor da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Não perca tempo procurando um coletor de poeira, basta procurar o logotipo da s-bag®.

Antialérgico, ideal para quem sofre de asma e alergia

Antialérgico, ideal para quem sofre de asma e alergia

O s-bag® Anti-Allergy tem alta filtragem para capturar pólen, partículas de sujeira, ácaros, alérgenos e alérgenos de gato do tamanho de 1 mícron. Esse nível de filtragem reduz significativamente a exposição a alérgenos em sua família e beneficia quem sofre de asma e alergia.

Selo ECARF de qualidade para resultados comprovados

Selo ECARF de qualidade para resultados comprovados

O Philips s-bag® Anti-Allergy foi premiado com o selo ECARF de qualidade. Esse selo certifica os altos níveis de filtração oferecidos pelo coletor do aspirador de pó. O selo ECARF de qualidade foi criado para ajudar quem sofre de alergia a escolher serviços e produtos apropriados.

Especificações técnicas

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