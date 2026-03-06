Descontinuado
FC8021/05
16 coletores de sujeira
Um padrão se encaixa em todos
Vida útil 50% mais longa
15% mais capacidade
A Philips s-bag® original pode ser usada para todos os aspiradores de pó com coletor da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Não perca tempo procurando um coletor de poeira, basta procurar o logotipo da s-bag®.
O material sintético desses filtros do coletor filtra até 99% da poeira e partículas. Ele filtra o ar de forma mais eficiente que um coletor de papel regular e ajuda você a se livrar das partículas em suspensão, como alérgenos.
A s-bag® Classic Long Performance é feita de um material sintético altamente resistente produzido na Suécia.
Críticas