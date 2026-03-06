Um dos coletores de sujeira mais vendidos no mundo

s-bag® é o coletor de sujeira universal de todos os aspiradores de pó Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) com coletor. Quando precisar substituir seu coletor, procure pelo logotipo s-bag®. O uso de coletores que não são originais pode danificar seu aspirador.