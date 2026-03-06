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  • s-bag® Classic Long Performance
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Descontinuado

s-bagClassic Long Performance (pacote com 4)

FC8021/03

s-bag® Classic Long Performance
s-bag® é o coletor de sujeira universal de todos os aspiradores de pó Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) com coletor. Quando precisar substituir seu coletor, procure pelo logotipo s-bag®. O uso de coletores que não são originais pode danificar seu aspirador.
Ver todos os benefícios

Desempenho mais duradouro, melhor filtragem

s-bag® Classic Long Performance

  • 4 coletores de sujeira

  • Um padrão se encaixa em todos

  • Vida útil 50% mais longa

  • 15% mais capacidade

Um padrão universal para uma escolha fácil

Um padrão universal para uma escolha fácil

A Philips s-bag® original pode ser usada para todos os aspiradores de pó com coletor da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Não perca tempo procurando um coletor de poeira, basta procurar o logotipo da s-bag®.

Vida útil 50% mais longa do que a de coletores de papel tradicionais

Vida útil 50% mais longa do que a de coletores de papel tradicionais

A s-bag® Classic Long Performance dura 50% mais que os sacos de papel tradicionais. O material sintético especial do coletor e a capacidade 15% maior garante o melhor fluxo de ar para manter o poder de sucção do aspirador por mais tempo.

Filtra 99% da poeira mais fina

Filtra 99% da poeira mais fina

O material sintético desses filtros do coletor filtra até 99% da poeira e partículas. Ele filtra o ar de forma mais eficiente que um coletor de papel regular e ajuda você a se livrar das partículas em suspensão, como alérgenos.

Especificações técnicas

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Críticas

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