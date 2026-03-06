Aspira e passa pano com um só movimento

O novo PowerPro Aqua sem fio (Li-Ion) é uma ferramenta 3 em 1 poderosa para lidar com as sujeiras diárias. Um aspirador de pó sem saco para todos os pisos, um aspirador de pó portátil para superfícies como sofás, cadeiras ou cantos e um sistema de lavagem para limpar a sujeira úmida.