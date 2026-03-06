FC6404/01
3 em 1
Aspirador de pó e esfregão
18 V
A tecnologia PowerCyclone oferece resultados de limpeza a vácuo de uma só vez. O ar entra rapidamente no PowerCyclone e é acelerado ainda mais através da passagem de ar curvada para separar eficazmente a poeira do ar.
O exclusivo sistema de lavagem controla a liberação de água para manter a umidade ideal para todos os pisos rígidos durante a limpeza.
Portátil para aspirar móveis e cantos difíceis de alcançar
Críticas
Substituição recomendada a cada 3 a 6 meses, dependendo da frequência de uso. Duas almofadas de microfibra estão inclusas na embalagem. Acesse www.philips.com.br para saber onde comprar as almofadas de microfibra. Não podemos garantir os melhores resultados de limpeza quando almofadas de microfibra de outras marcas são utilizadas.