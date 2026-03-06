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  • Aspira e passa pano com um só movimento
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PowerPro AquaAspirador de pó e sistema de lavagem

FC6404/01

Aspira e passa pano com um só movimento
O novo PowerPro Aqua sem fio (Li-Ion) é uma ferramenta 3 em 1 poderosa para lidar com as sujeiras diárias. Um aspirador de pó sem saco para todos os pisos, um aspirador de pó portátil para superfícies como sofás, cadeiras ou cantos e um sistema de lavagem para limpar a sujeira úmida.
Ver todos os benefícios

Sempre à mão para limpar a bagunça rapidamente

Aspira e passa pano com um só movimento

  • 3 em 1

  • Aspirador de pó e esfregão

  • 18 V

Tecnologia PowerCyclone para um alto desempenho de limpeza a vácuo

Tecnologia PowerCyclone para um alto desempenho de limpeza a vácuo

A tecnologia PowerCyclone oferece resultados de limpeza a vácuo de uma só vez. O ar entra rapidamente no PowerCyclone e é acelerado ainda mais através da passagem de ar curvada para separar eficazmente a poeira do ar.

Novo sistema de lavagem com umidade ideal para todos os pisos rígidos

Novo sistema de lavagem com umidade ideal para todos os pisos rígidos

O exclusivo sistema de lavagem controla a liberação de água para manter a umidade ideal para todos os pisos rígidos durante a limpeza.

Portátil para aspirar móveis e cantos difíceis de alcançar

Portátil para aspirar móveis e cantos difíceis de alcançar

Portátil para aspirar móveis e cantos difíceis de alcançar

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Avisos legais

  1. Substituição recomendada a cada 3 a 6 meses, dependendo da frequência de uso. Duas almofadas de microfibra estão inclusas na embalagem. Acesse www.philips.com.br para saber onde comprar as almofadas de microfibra. Não podemos garantir os melhores resultados de limpeza quando almofadas de microfibra de outras marcas são utilizadas.