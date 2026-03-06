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Descontinuado

MiniVacAspirador de pó portátil

FC6148/01

Mais ecológico todos os dias
O aspirador de pó Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V é leve, potente e tem uma bateria de íons de lítio de longa duração. O sistema de recarga eficiente interrompe o uso de a energia elétrica quando a bateria está carregada, evitando desperdício.
Ver todos os benefícios

Poupe até 70% de energia com um carregamento eficiente*

Mais ecológico todos os dias

  • Bateria de 10,8 V (íon de lítio)

  • Ciclônico sem saco coletor

  • Bocal fino e escova

  • Eco

Baterias de íon de lítio leves e duráveis

Baterias de íon de lítio leves e duráveis

As potentes baterias de íon de lítio (Li-Ion) do aspirador de pó Philips MiniVac funcionam por mais tempo se comparadas a baterias de níquel cádmio (NiCd) padrão. As baterias de íon de lítio também são muito leves, oferecendo uma experiência de limpeza mais agradável.

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para filtragem otimizada

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para filtragem otimizada

O fluxo de ar ciclônico mantém em movimento a sujeira na parte interna para garantir alto poder de sucção e desempenho de limpeza por mais tempo. O sistema de filtragem em dois estágios garante que, quando estiver dentro do aparelho, a sujeira não escape. O primeiro filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o segundo captura as partículas mais finas de poeira.

Suporte para carregamento com escova e bocal fino

Suporte para carregamento com escova e bocal fino

O suporte para carregamento do aspirador de pó MiniVac conta com uma escova e um bocal fino. A escova garante que superfícies delicadas não sejam danificadas durante a limpeza, e o bocal fino permite alcançar locais de difícil acesso.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. comparado com o modelo anterior, o Philips FC6050. Teste interno feito pela Philips Consumer Lifestyle em 2007.