Descontinuado
FC6148/01
Bateria de 10,8 V (íon de lítio)
Ciclônico sem saco coletor
Bocal fino e escova
Eco
As potentes baterias de íon de lítio (Li-Ion) do aspirador de pó Philips MiniVac funcionam por mais tempo se comparadas a baterias de níquel cádmio (NiCd) padrão. As baterias de íon de lítio também são muito leves, oferecendo uma experiência de limpeza mais agradável.
O fluxo de ar ciclônico mantém em movimento a sujeira na parte interna para garantir alto poder de sucção e desempenho de limpeza por mais tempo. O sistema de filtragem em dois estágios garante que, quando estiver dentro do aparelho, a sujeira não escape. O primeiro filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o segundo captura as partículas mais finas de poeira.
O suporte para carregamento do aspirador de pó MiniVac conta com uma escova e um bocal fino. A escova garante que superfícies delicadas não sejam danificadas durante a limpeza, e o bocal fino permite alcançar locais de difícil acesso.
Críticas
comparado com o modelo anterior, o Philips FC6050. Teste interno feito pela Philips Consumer Lifestyle em 2007.