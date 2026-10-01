Descontinuado
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Miniaspirador de pó potente para melhores resultados
Obtenha os melhores resultados de limpeza com o aspirador Philips MiniVac 7,2 V. Graças ao fluxo de ar ciclônico sem saco coletor de poeira e ao sistema de filtragem em dois estágios, o aparelho conta com desempenho duradouro. O design do bocal aerodinâmico garante excelente sucção de poeira.
Bateria de 7,2 V
Ciclônico sem saco coletor
Bocal e escova
O aspirador de pó Philips MiniVac é fácil e rápido de esvaziar e higiênico para limpar. Ele tem um bocal que se solta facilmente com um único movimento. Dessa forma, você pode esvaziar o miniaspirador de pó sem tocar na sujeira.
Você pode guardar o miniaspirador de pó da Philips em um conveniente carregador, preso a uma parede ou sobre uma mesa. Assim, o miniaspirador de pó, com sua bateria potente recarregável, estará sempre pronto para ser usado.
O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó mantém em movimento a sujeira na parte interna para garantir alto poder de sucção e desempenho de limpeza por mais tempo. O sistema de filtragem em dois estágios garante que, quando estiver dentro do aparelho, a sujeira não escape. O primeiro filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o segundo captura as partículas mais finas de poeira.
Críticas