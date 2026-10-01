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Descontinuado

MiniVacAspirador de pó portátil

FC6144/01

Miniaspirador de pó potente para melhores resultados

Obtenha os melhores resultados de limpeza com o aspirador Philips MiniVac 7,2 V. Graças ao fluxo de ar ciclônico sem saco coletor de poeira e ao sistema de filtragem em dois estágios, o aparelho conta com desempenho duradouro. O design do bocal aerodinâmico garante excelente sucção de poeira.

Ver todos os benefícios

Bocal aerodinâmico e fluxo de ar ciclônico sem coletor

Miniaspirador de pó potente para melhores resultados

  • Bateria de 7,2 V

  • Ciclônico sem saco coletor

  • Bocal e escova

Bocal removível fácil de esvaziar

Bocal removível fácil de esvaziar

O aspirador de pó Philips MiniVac é fácil e rápido de esvaziar e higiênico para limpar. Ele tem um bocal que se solta facilmente com um único movimento. Dessa forma, você pode esvaziar o miniaspirador de pó sem tocar na sujeira.

Carregador pequeno para parede e mesa

Carregador pequeno para parede e mesa

Você pode guardar o miniaspirador de pó da Philips em um conveniente carregador, preso a uma parede ou sobre uma mesa. Assim, o miniaspirador de pó, com sua bateria potente recarregável, estará sempre pronto para ser usado.

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para melhor filtragem

Fluxo de ar ciclônico sem saco coletor em 2 estágios para melhor filtragem

O fluxo de ar ciclônico do miniaspirador de pó mantém em movimento a sujeira na parte interna para garantir alto poder de sucção e desempenho de limpeza por mais tempo. O sistema de filtragem em dois estágios garante que, quando estiver dentro do aparelho, a sujeira não escape. O primeiro filtro bloqueia a maioria da sujeira, enquanto o segundo captura as partículas mais finas de poeira.

Especificações técnicas

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