Descontinuado
4.8 V
O tubo dobrável garante uma fácil limpeza, até em locais de difícil acesso. Você não precisa se curvar mais para limpar embaixo dos móveis, esta vassoura se curva para você.
Para facilitar o uso, uma escova giratória elétrica remove a poeira automaticamente para o reservatório. Ligue a vassoura elétrica e aspire sem esforço sujeira, migalhas, pelos e muito mais. A ação dinâmica da escova é segura e eficiente em todos os pisos de sua casa, frios ou acarpetados.
Aproveite a excelente liberdade de movimentos sem nenhum fio no caminho. As poderosas baterias recarregáveis de níquel-hidreto metálico (NiMH) dão a você até 50 minutos de limpeza em pisos rígidos. Essas baterias NiMH são ecológicas. Isso significa que não têm elementos altamente tóxicos, o que as torna melhor para o meio ambiente. Além disso, duram mais, garantindo o desempenho por mais tempo.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
silviojr28
14/09/2018
Brasil
Muito bom
Minha esposa utilizou esse item por 6 anos (compramos um e ganhamos outro no casamento). pena não encontrar mais esse produto no mercado para comprar.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FC6126/03 Electric Sweeper - Vassoura Elétrica
Sim, eu recomendo este produto
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Silmara
01/09/2011
Brasil
Produto prático e muito eficiente em piso liso.
Produto muito bom para dia-a-dia. Único problema é que não desliza com facilidade em tapetes com pelos de tamanho médio a alto.
Esta avaliação foi feita para FC6126 Eletric sweeper (Vassoura elétrica)
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