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Descontinuado

Electric Sweeper - Vassoura Elétrica

FC6126/03

4.5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Chega de esforço!
A vassoura elétrica Philips é ótima para limpeza rápida de pisos: a escova giratória aspira a sujeira facilmente e é de fácil manuseio. A vassoura é muito silenciosa e, com seu tubo dobrável, alcança facilmente áreas difíceis.
Ver todos os benefícios

Alcança facilmente os lugares mais difíceis

Chega de esforço!

  • 4.8 V

Tubo dobrável

Tubo dobrável

O tubo dobrável garante uma fácil limpeza, até em locais de difícil acesso. Você não precisa se curvar mais para limpar embaixo dos móveis, esta vassoura se curva para você.

Rápidas escovas giratórias

Rápidas escovas giratórias

Para facilitar o uso, uma escova giratória elétrica remove a poeira automaticamente para o reservatório. Ligue a vassoura elétrica e aspire sem esforço sujeira, migalhas, pelos e muito mais. A ação dinâmica da escova é segura e eficiente em todos os pisos de sua casa, frios ou acarpetados.

Bateria de NiMH, ecologicamente correta

Bateria de NiMH, ecologicamente correta

Aproveite a excelente liberdade de movimentos sem nenhum fio no caminho. As poderosas baterias recarregáveis de níquel-hidreto metálico (NiMH) dão a você até 50 minutos de limpeza em pisos rígidos. Essas baterias NiMH são ecológicas. Isso significa que não têm elementos altamente tóxicos, o que as torna melhor para o meio ambiente. Além disso, duram mais, garantindo o desempenho por mais tempo.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

14/09/2018

Brasil

Brasil

Muito bom

Minha esposa utilizou esse item por 6 anos (compramos um e ganhamos outro no casamento). pena não encontrar mais esse produto no mercado para comprar.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FC6126/03 Electric Sweeper - Vassoura Elétrica

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FC6126/03 Electric Sweeper - Vassoura Elétrica

01/09/2011

Brasil

Brasil

Produto prático e muito eficiente em piso liso.

Produto muito bom para dia-a-dia. Único problema é que não desliza com facilidade em tapetes com pelos de tamanho médio a alto.

Esta avaliação foi feita para FC6126 Eletric sweeper (Vassoura elétrica)

Esta avaliação foi feita para FC6126 Eletric sweeper (Vassoura elétrica)

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