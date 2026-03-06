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  • A maneira mais fácil de desfrutar de cafés frescos moídos na hora
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Nova

Série 3300Máquina de café espresso automática

EP3341/50

A maneira mais fácil de desfrutar de cafés frescos moídos na hora
Desfrute de 6 bebidas quentes e refrescantes em um toque, com crema, aroma e temperatura perfeitos. A LatteGo prepara automaticamente espuma de leite sedosa para seus cafés com leite, é fácil de configurar e pode ser limpa em apenas 10 segundos*.
Ver todos os benefícios

LatteGo é o sistema de leite mais rápido que você já viu*

A maneira mais fácil de desfrutar de cafés frescos moídos na hora

  • 6 Bebidas

  • LatteGo

  • Preto Brilhante

Desfrute de 6 bebidas quentes e refrescantes em um toque

Desfrute de 6 bebidas quentes e refrescantes em um toque

Desfrute de 5 receitas de café populares, desde o clássico café espresso, café preto tradicional, cappuccino, latte macchiato até café gelado, com crema, aroma e temperatura perfeitos. Água quente para chá também está disponível. Nosso sistema de preparo exclusivo extrai perfeitamente os sabores dos grãos com fluxo mais lento e temperatura mais baixa. Adicione cubos de gelo à sua bebida e desfrute de um delicioso café gelado, sem comprometer a intensidade do café.

40% mais silencioso com SilentBrew, o mesmo café delicioso

40% mais silencioso com SilentBrew, o mesmo café delicioso

Nossa tecnologia patenteada SilentBrew reduz os sons da máquina para que você possa desfrutar ainda mais da experiência de preparar cafés aromáticos. Com isolamento acústico e moagem silenciosa, nossas máquinas emitem 40% menos ruído do que os modelos anteriores e possuem a certificação Quiet Mark. 

Graças ao AquaClean, você tem até 5.000 xícaras** sem remover impurezas

Graças ao AquaClean, você tem até 5.000 xícaras** sem remover impurezas

Aproveite até 5.000 xícaras** com água limpa e purificada. Quando a máquina avisar, você não precisará remover as impurezas ao trocar o filtro.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Com base em testes de consumidores na Alemanha, comparando as principais máquinas de café expresso automáticas One Touch do mundo (café e leite) (2023).

  2. Com base em 8 substituições de filtro, conforme indicado pela máquina. O número real de xícaras depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxágue e limpeza.