Nova
EP3341/50
6 Bebidas
LatteGo
Preto Brilhante
Desfrute de 5 receitas de café populares, desde o clássico café espresso, café preto tradicional, cappuccino, latte macchiato até café gelado, com crema, aroma e temperatura perfeitos. Água quente para chá também está disponível. Nosso sistema de preparo exclusivo extrai perfeitamente os sabores dos grãos com fluxo mais lento e temperatura mais baixa. Adicione cubos de gelo à sua bebida e desfrute de um delicioso café gelado, sem comprometer a intensidade do café.
Nossa tecnologia patenteada SilentBrew reduz os sons da máquina para que você possa desfrutar ainda mais da experiência de preparar cafés aromáticos. Com isolamento acústico e moagem silenciosa, nossas máquinas emitem 40% menos ruído do que os modelos anteriores e possuem a certificação Quiet Mark.
Aproveite até 5.000 xícaras** com água limpa e purificada. Quando a máquina avisar, você não precisará remover as impurezas ao trocar o filtro.
Críticas
Com base em testes de consumidores na Alemanha, comparando as principais máquinas de café expresso automáticas One Touch do mundo (café e leite) (2023).
Com base em 8 substituições de filtro, conforme indicado pela máquina. O número real de xícaras depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxágue e limpeza.