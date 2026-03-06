DLP9779TB/00
Power bank fino e potente
Capacidade elevada de 10.000 mAh com saídas USB-C de 20 W e carregamento wireless de 15 W. Chega de correria quando seu telefone está sem bateria. Coloque o telefone celular no anel magnético para obter a posição ideal para carregamento wireless.
10.000 mAh
com carregamento wireless
Porta tipo C
O carregador sem fios tem um rebordo magnético que permite uma posição de alinhamento ideal para a utilização de produtos MagSafe no carregamento sem fios de produtos Apple.
Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente
A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.
Críticas