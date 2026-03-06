ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Imagem primária
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária
  • Fotografia da embalagem

Power bank USB

DLP9779TB/00

Power bank fino e potente

Capacidade elevada de 10.000 mAh com saídas USB-C de 20 W e carregamento wireless de 15 W. Chega de correria quando seu telefone está sem bateria. Coloque o telefone celular no anel magnético para obter a posição ideal para carregamento wireless.

Ver todos os benefícios

com uma capa transparente.

Power bank fino e potente

  • 10.000 mAh

  • com carregamento wireless

  • Porta tipo C

Carregador sem fios com rebordo magnético

O carregador sem fios tem um rebordo magnético que permite uma posição de alinhamento ideal para a utilização de produtos MagSafe no carregamento sem fios de produtos Apple.

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente

Tecnologia sem fios Qi

A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.