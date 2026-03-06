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Power bank USB

DLP9520C/00

Power bank fino e potente

Grande capacidade de 10.000 mAh com bateria segura de polímero de lítio. Carregamento rápido por portas USB A e USB C compatíveis com PD e QC3.0 para carregar seus mais novos dispositivos. Saída de carregamento wireless de 15 W. Pode carregar até quatro dispositivos ao mesmo tempo, com visor numérico de nível de energia.

Ver todos os benefícios

com um kit de carga portátil

Power bank fino e potente

  • 10.000 mAh

  • Portas de carregamento USB A e USB C

  • Carregamento Qi wireless

  • QC 3.0 e PD

Carregamento rápido wireless de 15 W

Carregue seu telefone celular com o carregamento rápido sem fio de 15W.

Tecnologia wireless

A tecnologia de carregamento Qi wireless é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores wireless Philips são compatíveis com telefones celulares e outros dispositivos habilitados para tecnologia Qi wireless. Basta colocar os dispositivos nesta base e você poderá desfrutar da experiência de carregamento fácil.

Porta USB-C com suporte para Power Delivery

O USB-C é o mais recente conector de carregamento padrão usado atualmente em dispositivos móveis, como celulares, câmeras e tablets. Para um carregamento mais rápido e potente, o fornecimento de energia é feito via USB padrão.

Especificações técnicas

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Críticas

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