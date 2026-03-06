DLP9520C/00
Power bank fino e potente
Grande capacidade de 10.000 mAh com bateria segura de polímero de lítio. Carregamento rápido por portas USB A e USB C compatíveis com PD e QC3.0 para carregar seus mais novos dispositivos. Saída de carregamento wireless de 15 W. Pode carregar até quatro dispositivos ao mesmo tempo, com visor numérico de nível de energia.
10.000 mAh
Portas de carregamento USB A e USB C
Carregamento Qi wireless
QC 3.0 e PD
Carregue seu telefone celular com o carregamento rápido sem fio de 15W.
A tecnologia de carregamento Qi wireless é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores wireless Philips são compatíveis com telefones celulares e outros dispositivos habilitados para tecnologia Qi wireless. Basta colocar os dispositivos nesta base e você poderá desfrutar da experiência de carregamento fácil.
O USB-C é o mais recente conector de carregamento padrão usado atualmente em dispositivos móveis, como celulares, câmeras e tablets. Para um carregamento mais rápido e potente, o fornecimento de energia é feito via USB padrão.
Críticas