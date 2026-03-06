Power bank fino e potente

Grande capacidade de 10.000 mAh com bateria segura de polímero de lítio. Carregamento rápido por portas USB A e USB C compatíveis com PD e QC3.0 para carregar seus mais novos dispositivos. Saída de carregamento wireless de 15 W. Pode carregar até quatro dispositivos ao mesmo tempo, com visor numérico de nível de energia.