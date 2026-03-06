Carregador sem fio 3 em 1

Carregue seu smartphone, seu relógio e seus AirPods de uma só vez e sem nenhum fio com este dispositivo de carregamento rápido. 15 W de potência máxima para reduzir o tempo de carregamento do seu celular. 2,5 W e 5 W para carregar seu relógio e seus AirPods, respectivamente.