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Carregador sem fio 3 em 1
Carregue seu smartphone, seu relógio e seus AirPods de uma só vez e sem nenhum fio com este dispositivo de carregamento rápido. 15 W de potência máxima para reduzir o tempo de carregamento do seu celular. 2,5 W e 5 W para carregar seu relógio e seus AirPods, respectivamente.
15 W
Rápido carregamento
Carregamento Qi wireless
A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.
Design antideslizante para manter o telemóvel na posição pretendida e evitar que deslize com a vibração do telemóvel.
Carregue o seu telemóvel com um carregamento rápido sem fios de 15 W.
Críticas
A velocidade de carregamento depende da condição de carregamento, incluindo o dispositivo host e o adaptador.