DLP9017/00
Carregador wireless
Carregamento Qi wireless. Conecte seu telefone celular à superfície para obter a posição ideal para um carregamento rápido (máx. 15 W) sem complicação de cabos.
15 W
Anel magnético
Carregamento Qi wireless
O carregador sem fios tem um rebordo magnético que permite uma posição de alinhamento ideal para a utilização de produtos MagSafe no carregamento sem fios de produtos Apple.
Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente
Design antideslizante para manter o telemóvel na posição pretendida e evitar que deslize com a vibração do telemóvel.
Críticas