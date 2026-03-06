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Carregamento wireless

DLP9017/00

Carregador wireless

Carregamento Qi wireless. Conecte seu telefone celular à superfície para obter a posição ideal para um carregamento rápido (máx. 15 W) sem complicação de cabos.

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Carregador wireless

  • 15 W

  • Anel magnético

  • Carregamento Qi wireless

Carregador sem fios com rebordo magnético

O carregador sem fios tem um rebordo magnético que permite uma posição de alinhamento ideal para a utilização de produtos MagSafe no carregamento sem fios de produtos Apple.

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobretensão e sobrecorrente

Design antideslizante

Design antideslizante para manter o telemóvel na posição pretendida e evitar que deslize com a vibração do telemóvel.

Especificações técnicas

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Críticas

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