Descontinuado
DLP9016U/03
Carregador sem fio com ventosa
Carregue rapidamente seu telefone sem conectá-lo com um cabo. Carregamento Qi wireless para smartphones, tablets e outros dispositivos com a tecnologia Qi wireless. Opções de saída wireless: 5 W / 7,5 W / 10 W
Universal
Rápido carregamento
Carregamento Qi wireless
A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.
Design antideslizante para manter o telemóvel na posição pretendida e evitar que deslize com a vibração do telemóvel.
O carregador sem fios oferece uma distância de carregamento longa que permite carregar através da maioria dos estojos para telemóvel
Críticas