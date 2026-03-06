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Descontinuado

Carregador QI wireless

DLP9016U/03

Carregador sem fio com ventosa

Carregue rapidamente seu telefone sem conectá-lo com um cabo. Carregamento Qi wireless para smartphones, tablets e outros dispositivos com a tecnologia Qi wireless. Opções de saída wireless: 5 W / 7,5 W / 10 W

Ver todos os benefícios

Carregamento rápido de 10 W.

Carregador sem fio com ventosa

  • Universal

  • Rápido carregamento

  • Carregamento Qi wireless

Tecnologia sem fios Qi

A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.

Design antideslizante

Design antideslizante para manter o telemóvel na posição pretendida e evitar que deslize com a vibração do telemóvel.

Carrega através da maioria dos estojos para telemóvel

O carregador sem fios oferece uma distância de carregamento longa que permite carregar através da maioria dos estojos para telemóvel

Especificações técnicas

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Críticas

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