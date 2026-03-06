Descontinuado
DLP8718PC/00
Power bank fino e potente
Alta capacidade de 10.000 mAh com visor de nível de bateria em LED. Você não precisa mais se preocupar quando seu celular ficar sem bateria. Este é o companheiro de viagem ideal para fornecer energia a todos os seus dispositivos móveis.
10.000 mAh
Rosa
Porta de carregamento USB tipos A e C
A luz LED discreta brilha suavemente para que você saiba com um simples olhar se a unidade está ligada.
Mesmo que você não esteja perto de uma parede ou um carregador para carros, é possível recarregar a bateria do seu dispositivo com o prático conjunto de baterias. O conjunto de baterias inteligente fornece alimentação primeiro para que você possa removê-lo após o uso e ainda ter uma bateria totalmente carregada no dispositivo.
A unidade universal tem conexão USB para usar com seu dispositivo USB usando o cabo USB do dispositivo que você já possui (ou é possível comprá-lo separadamente).
Críticas