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Descontinuado

Power bank USB

DLP8718NC/00

Power bank fino e potente

Alta capacidade de 10.000 mAh com visor de nível de bateria em LED. Você não precisa mais se preocupar quando seu celular ficar sem bateria. Este é o companheiro de viagem ideal para fornecer energia a todos os seus dispositivos móveis.

Ver todos os benefícios

Com cabo tipo C integrado.

Power bank fino e potente

  • 10.000 mAh

  • Branco

  • Porta de carregamento USB tipos A e C

Luz LED indicadora de energia

A luz LED discreta brilha suavemente para que você saiba com um simples olhar se a unidade está ligada.

Funciona em qualquer lugar: excelente quando não há fontes de alimentação por perto

Mesmo que você não esteja perto de uma parede ou um carregador para carros, é possível recarregar a bateria do seu dispositivo com o prático conjunto de baterias. O conjunto de baterias inteligente fornece alimentação primeiro para que você possa removê-lo após o uso e ainda ter uma bateria totalmente carregada no dispositivo.

Funciona com dispositivos USB

A unidade universal tem conexão USB para usar com seu dispositivo USB usando o cabo USB do dispositivo que você já possui (ou é possível comprá-lo separadamente).

Especificações técnicas

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