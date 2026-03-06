Descontinuado
DLP7721N/00
Power bank fino e potente
Tenha carga onde e sempre que precisar - a carga extra para até mais de uma carga completa. Duas portas USB permitem carregar dois dispositivos ao mesmo tempo. Grande capacidade de 20.000 mAh para carregar totalmente mais vezes no telefone, também pode carregar o tablet
20.000 mAh
USB duplo
Bateria de polímero de lítio
Esta fonte de alimentação portátil fornece-lhe energia extra para mais de duas cargas completas em movimento. Leve-a consigo em viagem para ter alimentação de recurso sempre que necessário.
2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo
A discreta luz LED brilha suavemente para que você saiba rapidamente que a unidade está ligada.
Críticas