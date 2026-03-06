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Descontinuado

Power bank USB

DLP7721N/00

Power bank fino e potente

Tenha carga onde e sempre que precisar - a carga extra para até mais de uma carga completa. Duas portas USB permitem carregar dois dispositivos ao mesmo tempo. Grande capacidade de 20.000 mAh para carregar totalmente mais vezes no telefone, também pode carregar o tablet

Ver todos os benefícios

com um kit de carga portátil

Power bank fino e potente

  • 20.000 mAh

  • USB duplo

  • Bateria de polímero de lítio

Recarregue os seus dispositivos várias vezes em movimento

Esta fonte de alimentação portátil fornece-lhe energia extra para mais de duas cargas completas em movimento. Leve-a consigo em viagem para ter alimentação de recurso sempre que necessário.

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

2 portas USB para carregar dois dispositivos em simultâneo

Luz LED indicadora de energia

A discreta luz LED brilha suavemente para que você saiba rapidamente que a unidade está ligada.

Especificações técnicas

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