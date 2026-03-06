ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Power bank potente
  • Power bank potente
  • Power bank potente
  • Power bank potente

Power bank USB

DLP7721C/00

Power bank potente
Capacidade elevada de 20.000 mAh com bateria segura de polímero de lítio. Chega de correria quando seu telefone está sem bateria. Carregue rapidamente seu dispositivo com USB-C PD 3.0 Max de 20 W ou porta USB-A com saída QC 3.0 Max de 18 W.
Ver todos os benefícios

com um kit de carga portátil

Power bank potente

  • 20.000 mAh

  • Três portas de carregamento USB

  • QC 3.0 e PD 3.0

  • PPS

Três portas USB carregam três dispositivos ao mesmo tempo

Três portas USB para carregamento de três dispositivos ao mesmo tempo

Porta de carregamento PD USB-C de 20 W

Equipado com porta de carregamento rápido PD (Power Delivery) USB-C de 20 W.

USB-A com saída QC de carregamento rápido

A tecnologia de carregamento rápido Quick Charge (QC, pela sigla em inglês) proporciona carregamento mais rápido, aumentando a voltagem e a corrente. Essa tecnologia usa o protocolo Quick Charge para otimizar as velocidades de carregamento de dispositivos compatíveis, reduzindo os tempos de carregamento

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.