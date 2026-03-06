DLP7721C/00
20.000 mAh
Três portas de carregamento USB
QC 3.0 e PD 3.0
PPS
Três portas USB para carregamento de três dispositivos ao mesmo tempo
Equipado com porta de carregamento rápido PD (Power Delivery) USB-C de 20 W.
A tecnologia de carregamento rápido Quick Charge (QC, pela sigla em inglês) proporciona carregamento mais rápido, aumentando a voltagem e a corrente. Essa tecnologia usa o protocolo Quick Charge para otimizar as velocidades de carregamento de dispositivos compatíveis, reduzindo os tempos de carregamento
Críticas