USB-A com saída QC de carregamento rápido

A tecnologia de carregamento rápido Quick Charge (QC, pela sigla em inglês) proporciona carregamento mais rápido, aumentando a voltagem e a corrente. Essa tecnologia usa o protocolo Quick Charge para otimizar as velocidades de carregamento de dispositivos compatíveis, reduzindo os tempos de carregamento