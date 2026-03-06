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Descontinuado

Power bank USB

DLP5006U/97

Power bank ultrafino

Esta bateria ultrafina de funcionamento a pilha de polímero de lítio é sua melhor companhia para viagens. Carregamento rápido com entrada e saída 2A.

Ver todos os benefícios

carrega diversas vezes

Power bank ultrafino

Luz indicadora de energia para confirmar o status rapidamente

A luz LED de energia aparece ao pressionar um botão para indicar o status da carga do conjunto de baterias rapidamente.

Funciona em qualquer lugar: excelente quando não há fontes de alimentação por perto

Mesmo que você não esteja perto de uma parede ou um carregador para carros, é possível recarregar a bateria do seu dispositivo com o prático conjunto de baterias. O conjunto de baterias inteligente fornece alimentação primeiro para que você possa removê-lo após o uso e ainda ter uma bateria totalmente carregada no dispositivo.

Recarregue seus dispositivos várias vezes em qualquer lugar

Essa fonte de alimentação portátil oferece carga reserva para mais de duas recargas completas em qualquer lugar. Leve-a com você em viagens para ter carga reserva quando precisar.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 223.2 kB
  • 29 November 2023

Manual do usuário - English (US)

  • PDF ficheiro, 8.8 MB
  • 24 November 2023

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