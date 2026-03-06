Descontinuado
DLP5006U/97
Power bank ultrafino
Esta bateria ultrafina de funcionamento a pilha de polímero de lítio é sua melhor companhia para viagens. Carregamento rápido com entrada e saída 2A.
A luz LED de energia aparece ao pressionar um botão para indicar o status da carga do conjunto de baterias rapidamente.
Mesmo que você não esteja perto de uma parede ou um carregador para carros, é possível recarregar a bateria do seu dispositivo com o prático conjunto de baterias. O conjunto de baterias inteligente fornece alimentação primeiro para que você possa removê-lo após o uso e ainda ter uma bateria totalmente carregada no dispositivo.
Essa fonte de alimentação portátil oferece carga reserva para mais de duas recargas completas em qualquer lugar. Leve-a com você em viagens para ter carga reserva quando precisar.