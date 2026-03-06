Use o dock para conectar ao estéreo e obter um som excelente

Desfrute das suas músicas com o player, através dos excelentes alto-falantes do seu sistema de som estéreo. Basta conectar a base de dock ao seu estéreo por meio do cabo de áudio. Quando você encaixar o aparelho na base de dock, ele reproduzirá a música por meio do sistema de som estéreo.