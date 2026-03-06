Descontinuado
DLP3533/00
Receptor Bluetooth com auxiliar de 3,5 mm
Conecte seu celular ao áudio do carro com este dispositivo Bluetooth. Indicado para reprodução de música e conexão de chamada telefônica. Conexão estável com som cristalino. Versão do Bluetooth: conexão 5.0. Plugue de saída de 3,5 mm.
Conectividade Bluetooth
3,5 mm (M)
Mantenha-se conectado em até 10 metros de distância sem barreiras. Produto com uma bateria integrada de 145 mAh. Oferece tempo de até 8 horas de reprodução de áudio ou 10 horas de chamada telefônica. Carregue a bateria com a porta Micro USB.
Desfrute das suas músicas com o player, através dos excelentes alto-falantes do seu sistema de som estéreo. Basta conectar a base de dock ao seu estéreo por meio do cabo de áudio. Quando você encaixar o aparelho na base de dock, ele reproduzirá a música por meio do sistema de som estéreo.
Críticas