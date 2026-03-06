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Descontinuado

Carregador para carros

DLP3520N/11

Carregador para carro ultrarrápido

Carregue dois celulares em velocidade máxima ao mesmo tempo ou carregue um tablet em velocidade máxima para recuperar o máximo de carga em pouco tempo no carro. Com Smart Protection para evitar danos ao seu valioso dispositivo.

Ver todos os benefícios

com duas portas USB

Carregador para carro ultrarrápido

  • USB duplo

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente

Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente

Funciona com iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC e muito mais

Compatível com iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle e a maioria dos dispositivos USB.

Velocidade máxima de 2,4 A para carregar dois celulares ou um tablet ao mesmo tempo

Carregamento rápido de 5V/2,4 A para carregar dois celulares ou um tablet em velocidade máxima

Especificações técnicas

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