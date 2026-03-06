Descontinuado
DLP3520N/11
Carregador para carro ultrarrápido
Carregue dois celulares em velocidade máxima ao mesmo tempo ou carregue um tablet em velocidade máxima para recuperar o máximo de carga em pouco tempo no carro. Com Smart Protection para evitar danos ao seu valioso dispositivo.
USB duplo
Proteção inteligente contra superaquecimento, sobrecarga de tensão e sobrecarga de corrente
Compatível com iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle e a maioria dos dispositivos USB.
Carregamento rápido de 5V/2,4 A para carregar dois celulares ou um tablet em velocidade máxima