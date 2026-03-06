DLP2711CB/00
Power bank fino e potente
Capacidade elevada de 10.000 mAh com bateria segura de polímero de lítio. Chega de correria quando seu telefone está sem bateria. Portas USB-A e USB-C de carregamento rápido com suporte a QC 3.0 e PD 3.0.
10.000 mAh
Portas de carregamento USB A e USB C
QC 3.0 e PD 3.0
PPS
A discreta luz LED brilha suavemente para que você saiba rapidamente que a unidade está ligada.
A PPS (alimentação programável) é uma norma para a tecnologia de carregamento rápido para os dispositivos USB-C. Esta tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do estado de carregamento do dispositivo, alimentando-o com a potência máxima. Uma forma inteligente de reduzir o tempo de carregamento em segurança.
Carregamento rápido: carregue o seu telemóvel sem bateria com até 50% de carga em 30 minutos.
Críticas