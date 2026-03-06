ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Imagem primária
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem primária
  • Fotografia da embalagem

Power bank USB

DLP2711CB/00

Power bank fino e potente

Capacidade elevada de 10.000 mAh com bateria segura de polímero de lítio. Chega de correria quando seu telefone está sem bateria. Portas USB-A e USB-C de carregamento rápido com suporte a QC 3.0 e PD 3.0.

Ver todos os benefícios

com um kit de carga portátil

Power bank fino e potente

  • 10.000 mAh

  • Portas de carregamento USB A e USB C

  • QC 3.0 e PD 3.0

  • PPS

Luz LED indicadora de energia

A discreta luz LED brilha suavemente para que você saiba rapidamente que a unidade está ligada.

Carregamento através de alimentação programável (PPS) USB-C

A PPS (alimentação programável) é uma norma para a tecnologia de carregamento rápido para os dispositivos USB-C. Esta tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do estado de carregamento do dispositivo, alimentando-o com a potência máxima. Uma forma inteligente de reduzir o tempo de carregamento em segurança.

50% de carga em 30 minutos

Carregamento rápido: carregue o seu telemóvel sem bateria com até 50% de carga em 30 minutos.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.